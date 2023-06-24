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Sağlık

Sağlık çalışanları, memur maaş zammını protesto için iş bıraktı
Sağlık çalışanları, memur maaş zammını protesto için iş bıraktı
  • 08.07.2023 12:24
İzmir Tabip Odası
İzmir Tabip Odası'ndan 'kızamık' uyarısı: Aşı karşıtlığını teşvik edecek söylemlere iltifat edilmemeli
  • 06.07.2023 12:24
Sağlık çalışanları maaş zammını protesto için yarın iş bırakacak
Sağlık çalışanları maaş zammını protesto için yarın iş bırakacak
  • 06.07.2023 11:34
Bakan Koca
Bakan Koca'dan KKKA uyarısı: Temmuz sonuna kadar dikkatli olunmalı
  • 06.07.2023 09:19
Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi
Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi
  • 04.07.2023 13:31
Bakan Koca: Kızamık vakalarının yüzde 86
Bakan Koca: Kızamık vakalarının yüzde 86'sı İstanbul'da
  • 04.07.2023 12:03
Yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ başvurusu yapan doktor sayısında rekor artış
Yurtdışına gitmek için ‘iyi hal belgesi’ başvurusu yapan doktor sayısında rekor artış
  • 04.07.2023 08:35
Akciğer sertleşmesi ölümcül olabilir
Akciğer sertleşmesi ölümcül olabilir
  • 03.07.2023 06:00
'Kurban Bayramı'nda 30 bin kişi hastanelik oldu
  • 01.07.2023 19:10
Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi
Araştırma: Depresyonun yeni bir alt türü belirlendi
  • 30.06.2023 08:21
Katarakt ameliyatını sakın ertelemeyin
Katarakt ameliyatını sakın ertelemeyin
  • 30.06.2023 06:00
Ferrero fabrikasında yine salmonella tespit edildi
Ferrero fabrikasında yine salmonella tespit edildi
  • 29.06.2023 21:04
DSÖ: Avrupa
DSÖ: Avrupa'da, salgında 36 milyon kişi uzun Covid’e yakalanmış olabilir
  • 29.06.2023 14:11
Kızamık salgınına karşı çağrı: "Toplumun %92-95’inin aşılanması gerekir"
Kızamık salgınına karşı çağrı: "Toplumun %92-95’inin aşılanması gerekir"
  • 27.06.2023 13:21
81 il valisine kızamık için önlem alın çağrısı
81 il valisine kızamık için önlem alın çağrısı
  • 26.06.2023 06:00
Rapor: Covid-19 salgının kökeni henüz keşfedilemedi
Rapor: Covid-19 salgının kökeni henüz keşfedilemedi
  • 24.06.2023 16:26