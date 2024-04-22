CHP'li Pala: İlaç katılım payı tutarını açıklamaktan neden çekiniyorlar?

CHP'li Kayıhan Pala, Bakan Vedat Işıkhan'a tahsil edilen ilaç katılım payı tutarını ve bu tutarın ne kadarının eczaneler aracılığı ile tahsil edildiğini sorduğunu ancak yanıt alamadığını söyledi.

HABER MERKEZİ

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan'a 2018 ve 2023 yılları arasında toplam tahsil edilen ilaç katılım payı tutarını ve bu tutarın ne kadarının eczaneler aracılığı ile tahsil edildiğini sorduğunu ancak 4 aydır yanıt alamadığını söyledi.

Pala, “Bu durum Bakanlık ve Bakan Işıkhan hakkında şeffaflık konusunda şüpheler doğuruyor. Sayın Bakan bu iki soruyu açıklamaktan neden çekiniyor, öğrenmek istiyoruz” dedi.

Pala, açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık politikalarının yürütülmesinden hem Sağlık hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu. Her iki Bakanlığın da yürütme süreçlerinde kamuoyu ile şeffaf olarak paylaşmadığı konular var. Farklı başlıklarda hem kamuoyunun aydınlatılması hem de yürütmenin denetlenmesi açısından soru önergeleri veriyorum. Ancak önergelerimiz yasal süresi olan 15 gün içinde cevaplanmıyor. 27 Aralık 2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a; Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki ‘Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK-4/D) yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar dışında kalan ilaçlardan alınan katılım payı hakkında birbiriyle doğrudan ilgili iki soru yönelttim. 2018 ve 2023 yılları arasında toplam tahsil edilen ilaç katılım payı tutarını ve bu tutarın ne kadarının eczaneler aracılığı ile tahsil edildiğini sordum. Bu iki soru hem Genel Sağlık Sigortası fonu içerisinde ilaç katılım payı tutarının oranını hem de eczanelerin bu süreçteki işlevini ortaya koyabilmek açısından önem taşıyor. Nisan ayının sonuna gelmemize karşın yaklaşık 4 aydır yanıt alamadım. Bu durum Bakanlık ve Bakan Işıkhan hakkında şeffaflık konusunda şüpheler doğuruyor. Sayın Bakan bu iki soruyu açıklamaktan neden çekiniyor, öğrenmek istiyoruz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

24 Ekim 2023 tarihinde aynı başlıkta daha geniş bir çerçevede Genel Sağlık Sigortası hakkında da kanun teklifi veren Kayıhan Pala’nın hazırladığı teklif; 20 Şubat 2024 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmüş, AKP ve MHP milletvekillerinin oyu ile reddedilmişti.