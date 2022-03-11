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Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
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Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

BirGün Kitap

BirGün Kitap Sayı: 257
BirGün Kitap Sayı: 257
  • 09.06.2023
BirGün Kitap Sayı: 256
BirGün Kitap Sayı: 256
  • 12.05.2023
BirGün Kitap Sayı: 255
BirGün Kitap Sayı: 255
  • 14.04.2023
BirGün Kitap Sayı: 254
BirGün Kitap Sayı: 254
  • 10.03.2023
BirGün Kitap Sayı: 253
BirGün Kitap Sayı: 253
  • 10.02.2023
BirGün Kitap Sayı: 252
BirGün Kitap Sayı: 252
  • 13.01.2023
BirGün Kitap Sayı: 251
BirGün Kitap Sayı: 251
  • 02.12.2022
BirGün Kitap Sayı: 250
BirGün Kitap Sayı: 250
  • 11.11.2022
BirGün Kitap Sayı: 249
BirGün Kitap Sayı: 249
  • 14.10.2022
BirGün Kitap Sayı: 248
BirGün Kitap Sayı: 248
  • 09.09.2022
BirGün Kitap Sayı: 247
BirGün Kitap Sayı: 247
  • 12.08.2022
BirGün Kitap Sayı: 246
BirGün Kitap Sayı: 246
  • 22.07.2022
BirGün Kitap Sayı: 245
BirGün Kitap Sayı: 245
  • 10.06.2022
BirGün Kitap Sayı: 244
BirGün Kitap Sayı: 244
  • 13.05.2022
BirGün Kitap Sayı: 243
BirGün Kitap Sayı: 243
  • 08.04.2022
BirGün Kitap Sayı: 242
BirGün Kitap Sayı: 242
  • 11.03.2022
Gerçek adaleti sağlama ihtimalinin kapısı aralandı
Gerçek adaleti sağlama ihtimalinin kapısı aralandı
  • 04.07.2023 15:09
Yaşadığımız labirent ve ‘kaç kapıları’
Yaşadığımız labirent ve ‘kaç kapıları’
  • 01.07.2023 09:35
Distopyaya uzman dokunuşu
Distopyaya uzman dokunuşu
  • 21.06.2023 12:04
Melih Cevdet Anday
Melih Cevdet Anday'ın tefrika edilen ilk romanı 77 yıl sonra kitaplaştırıldı
  • 15.06.2023 12:03
Yazar Elif Akpolat, 15 Haziran
Yazar Elif Akpolat, 15 Haziran'da kitapseverlerle buluşacak
  • 12.06.2023 17:56
Başka hayatlara konuk olmak
Başka hayatlara konuk olmak
  • 09.06.2023 06:00
Burnumuzun direğini sızlatan hikâye
Burnumuzun direğini sızlatan hikâye
  • 09.06.2023 06:00
Amiral Bristol Türkiye’de
Amiral Bristol Türkiye’de
  • 09.06.2023 06:00
Yumuşaklık: ‘Güçlü bir mefhum’
Yumuşaklık: ‘Güçlü bir mefhum’
  • 09.06.2023 06:00
Kültürel hegemonya bitecek mi?
Kültürel hegemonya bitecek mi?
  • 09.06.2023 06:00
Açgözlülük ve sömürü
Açgözlülük ve sömürü
  • 09.06.2023 06:00
Bir katı sabunun hareketli dünyası
Bir katı sabunun hareketli dünyası
  • 09.06.2023 06:00
Defineci Beşler işbaşında
Defineci Beşler işbaşında
  • 09.06.2023 06:00
Evrenin ve insanın ortak tarihi
Evrenin ve insanın ortak tarihi
  • 09.06.2023 06:00
Barış İnce sordu, Timur Soykan yanıtladı: ‘Her şeye rağmen, ille de gazetecilik!’
Barış İnce sordu, Timur Soykan yanıtladı: ‘Her şeye rağmen, ille de gazetecilik!’
  • 07.06.2023 17:08
Prof. Dr. Taner Timur
Prof. Dr. Taner Timur'dan yeni kitap: Osmanlı Kültüründe 'Delilik' Sorunsalı
  • 05.06.2023 12:06