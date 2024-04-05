Yakup Kepenek'ten yeni kitap: Türkiye'nin Değişimi

Kültür Sanat Servisi

BirGün yazarlarından Yakup Kepenek'in "Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze - Türkiye’nin Değişimi" adlı çalışması Remzi Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bu kitapta, Cumhuriyet çağdaşlaşması atılımıyla başlayan, Soğuk Savaş’ın ağır sarsıntılarından ve 1961 Anayasası’yla gelen özgürlük yıllarından sonra 12 Mart ve 12 Eylül faşizmlerinden geçerek aşırı sağcılaşmaya uzanan yüzyıllık yolculuk, ekonomi ve siyasetin belirleyici özellikleriyle değerlendiriliyor.

“Nasıl bir yarının Türkiye’si?” sorusuyla tamamlanan çalışmanın dayandığı ana anlayış, insanlığın ancak özgürleşerek gelişebileceğidir. Bu gelişme bilimsel bilginin yol göstericiliğinde gerçekleştirildiği ölçüde başarılı ve kalıcı olacaktır.