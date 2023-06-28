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Kadın
Kadın
Patronunun sistematik taciz ve fiziksel şiddetine maruz kalan 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde bulundu
08.07.2023 14:53
Delil Yalçın adlı erkek, uzaklaştırma kararına rağmen 'dini nikah' ile evli olduğu kadını bıçakladı
07.07.2023 13:08
İstanbul'da bir erkek, evli olduğu kadına sokak ortasında şiddet uyguladı
05.07.2023 11:48
Manisa'da annesini öldüren erkek gözaltına alındı
03.07.2023 11:29
Yılın ilk yarısında 250 kadın katledildi
03.07.2023 06:00
Sözleşme yetmedi 6284 hedeflerinde
02.07.2023 06:00
CHP'li Karaca: "Kadınlara yönelik şiddet de politik"
01.07.2023 18:13
Canlı yayında mansplaining tepki çekti: ‘Fransızca bir öğrenin de…’
01.07.2023 14:23
Mersin'de otoyolda bir kadının cansız bedeni bulundu
30.06.2023 17:58
AİHM’den ‘boşanmış kadınlara bekleme süresi’ için hak ihlali kararı
30.06.2023 16:50
İzmir'de Yücel K. isimli erkek daha önce 'dini nikah' ile evli olduğu kadını öldürdü
30.06.2023 16:40
Boşanma aşamasında olduğu Erhan Arslan'ın ağır yaraladığı Nuriye Arslan hayatını kaybetti
30.06.2023 12:41
Malatya’da çadır kentte çocuğa taciz iddiası: 1 gözaltı
29.06.2023 23:04
Kuzey Kıbrıs'ta eşine ve baldızına şiddet uygulayan erkek tutuklandı
29.06.2023 20:08
Erkek şiddeti üç can aldı
29.06.2023 06:00
Darbedildi, ölümle tehdit edildi: Sevgi sadece okumak istiyor
28.06.2023 06:00
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