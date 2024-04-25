Kuruçeşme'deki ünlü mekânda cinsel istismar: 12 yıla kadar hapis istemi

Kuruçeşme’deki ünlü işletmede müdür M.A.'nın garson olarak çalışan S.Z. isimli kadını cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kuruçeşme’deki bir işletmenin müdürü M.A., aynı iş yerinde çalışan garson S.Z.'yi cinsel istismara maruz bıraktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; İşletme müdürü M.A., aynı işlet,mede garson olarak çalışan S.Z.’ye içki ısmarladı. İçkiyi içen kadın bilincini kaybedince müdür tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Tutuklanan M.A. hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

S.Z., karakolda verdiği ifadesinde iş yerinde M.A.'nın kendisine bir bardak içki verdiğini, bu içkiyi içince bilincini yitirdiğini ve ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete istifra etmek için gittiğinde M.A.'nın da kendisini takip ederek önce dokunduğunu, ardından kendisini cinsel istismara maruz bıraktığını anlattı.

Genç kadın, M.A.'nın kendisine yönelik bu tür eylemleri iki kez daha yapmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu belirtti.

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında aynı işyerinde çalışan başka bir kadın garsonun bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Kadın garson, işletme müdürünün yanına gelerek, "S.Z. çok güzel bir kadın, onunla birlikte olmak istiyorum. Kendisine teklifte bulunsam benimle cinsel birliktelik yaşar mı?" diye sorduğunu anlattı. Kadın garson, "Ben de çok şaşırmıştım" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli, üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti. Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuştu ve genç kadının cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda M.A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.