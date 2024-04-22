ABD’de ölü bulunan Yağmur Taktaş'ın ailesi, Andre Can F.'den şikayetçi oldu

ABD'de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi. Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini kaydetti. Aile, avukatları aracılığıyla kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu.

ABD'de kaldığı evde ölü bulunan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu. Taktaş’ın cenazesi, hava yoluyla getirildiği Adana'da dün Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taktaş'ın mezarına kırmızı çiçekler dikildiği görüldü.

Taktaş’ın ailesi, daha önce de darbedilen kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini kaydetti. Aile, avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı olan kızlarının sevgilisi Andre Can F.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Taktaş’ın sosyal medya hesabının da sevgilisi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.