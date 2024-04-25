Kartal'da kadın cinayeti: Rezidansta katlettiği kadının ailesini "intihar etti" diye aramış

Kartal'da bulunan bir rezidansta Ömer Öktem isimli erkek, estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Öktem, kadının ailesini arayarak intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ömer Öktem daha sonra cinayeti itiraf etti.

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir lüks rezidansta Selin Yalın'ı öldürdükten sonra kadının ailesini arayıp intihar ettiği yalanını söyleyen Ömer Öktem isimli erkek, gözaltına alındıktan suçunu itiraf etti.

Dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu estetisyen Selin Yalın'ı (39) tabanca ile vurarak öldürdü. 47 yaşındaki Öktem daha sonra Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak intihar ettiğini söyledi.

Mesut Toğay'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Yalın'ın koltukta sırt üstü yatar vaziyette olduğu, başının arka tarafında yoğun kanın bulunduğunu gördü. Kadının bir elinde de tabanca olduğu tespit edildi. Ayrıca, başka bir kanepe üzerinde 8 fişek bulundu.

Yaklaşık 8 yıldır "imam nikahı" ile birlikte yaşadıklarını iddia eden Öktem, daireye saat 13.00 sıralarında geldiğini, Yalın ile alkol aldıklarını daha sonra tartışmaya başladıklarını ifade etti. Öktem dairede bulunan tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin Yalın'ın tabancayı alarak intihar ettiğini ileri sürdü.

Polis merkezine götürülen Öktem, önce yanlışlıkla Yalın'a ateş ettiğini söyledi ardından cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.