Bolu'da bir erkek, evli olduğu kadını ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Bolu’da Serkan Zengin isimli erkek, çıkan tartışmada evli olduğu Meltem Zengin ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçaklayarak öldürdü. Serkan Zengin, olayın ardından gözaltına alındı.

Bolu'da Serkan Zengin isimli erkek, evli olduğu Meltem Zengin'in ailesinin evinde çıkan tartışmada Meltem Zengin ve kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde meydana geldi. Serkan Zengin (36), aralarının iyi olmadığı belirtilen Meltem Zengin (35) ile görüşmek üzere kayınpederi Turgut Doğanyiğit’in (65) evine gitti. Taraflar arasındaki konuşma, tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Serkan Zengin, mutfaktan aldığı bıçakla, Meltem Zengin ve Doğanyiği'e saldırdı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Meltem Zengin ise ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürüldü. Ağır yaralanan kadın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Turgut Doğanyiğit’in cenazesi de olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Serkan Zengin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.