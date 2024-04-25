Marmaris'te kadın cinayeti: Bıçaklanarak katledildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Muğla Marmaris'te A.İ.K. isimli erkek 35 yaşındaki İlknur Ç'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay ilçeye bağlı İçmeler Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Ç. isimli genç kadın, çalıştığı iş yerinin dışına çağrılan A.İ.K. ile konuşmaya başladı.

Konuşma henüz belirlenemeyen bir sebeple kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.İ.K. isimli şahıs yanındaki bıçakla kadını bıçakladı.

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan A.İ.K. yakalanarak gözaltına alınırken, bıçaklanan İlknur Ç. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.