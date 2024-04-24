Yaylada cansız bedeni bulunan kadının üç arkadaşı gözaltına alındı

Sakarya’da cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Betül Kurt'un ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada yaylaya birlikte çıktığı üç arkadaşı gözaltına alındı. Bir arkadaşı tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan Betül Kurt'un (27) ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada genç kadının yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu yayladaki bir evin önünde bir kadının hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının öldüğünü belirlendi.

Jandarmanın kimlik kontrolünde ise kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Kurt’un cansız bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Kadının cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Burada yapılan incelemelerde de Betül Kurt'un ölümüne ilişkin açık bir sonuca ulaşılamazken, alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Betül Kurt’un cenazesi, dün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Kurt'un yaylaya M.D., Y.K. ve D.B. isimli üç arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. D.B. isimli kadın ile M.D. ve Y.K. dün gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, yaylada hep birlikte uyuşturucu kullandıklarını, ardından aralarında çıkan tartışma sebebiyle Betül Kurt'un yanlarından ayrıldığını; ölüm olayıyla alakaları olmadığını ve arkadaşlarının öldüğünü sonradan duyduklarını söylediği öğrenildi. Betül Kurt ile gözaltına alınan üç kişinin uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Kurt'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç arkadaşından M.D. ve Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dilber Batıbay tutuklandı