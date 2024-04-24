Faile tekrar yurtdışı yasağı

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmezken şüpheli ölümler ise her geçen gün artıyor. İstanbul Başakşehir’de, 35 yaşındaki yabancı kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu. Olay, önceki gün akşam yaşandı. İddiaya göre; 3 katlı binanın birinci katında yaşayan 35 yaşındaki E.D. isimli kadından haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine giderek daireye giren ekipler, E.D.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmasının ardından yabancı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.D.’nin boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde durulurken ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan faillerin ise yargılanması sürüyor. İstanbul Beyoğlu’nda, 14 yıl önce apartman boşluğunda cesedi bulunan 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümüne ilişkin ikinci defa Yargıtay’dan dönen davada, üçüncü kez beraat kararı verildi. Beraat kararı verilmesiyle birlikte yurtdışı yasağı da kaldırılan sanık Can Paksoy hakkındaki itiraz üst mahkemece kabul edildi.