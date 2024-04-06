Önderoğlu’na Duygu Asena Roman Ödülü

Kültür Sanat Servisi

Neslihan Önderoğlu, Eylül 2023’te Everest’ten çıkan romanı Cüret ile Doğan Kitap tarafından, Türkiye’de kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularındaki öncülüğüyle önemli yere sahip olan Duygu Asena’nın anısına verilen Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu.

Neslihan Önderoğlu’nun Cüret adlı romanı, 'kimsesizlerin ve toplumda yerini bulamayanların direncini anlattığı hikâyesiyle ve anlatı dilinin yetkinliği, temaları dağılmadan bütünlüğe taşıması' ile ödüle değer görüldü.