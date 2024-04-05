'Orta Dünya'nın kurucusu: Tolkien

Burak SOYER

Melissa Mey’in yazdığı “Hayallerin Efendisi - Tolkien”, modern fantastik edebiyatın atası J. R. R. Tolkien’ın yaşamını, kurduğu “Orta Dünya”yla bağdaştırarak ele alırken, esas olarak Tolkien’ın eserlerinde ne anlatmak istediğine, anlattıklarının neyi sembolize ettiğine yakın plandan mercek tutuyor.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Heykel Yan Sanatı’ndan mezun olan Melissa Mey, yine aynı üniversitede “17. yy. Hollanda Resminde Kullanılan Semboller” teziyle yüksel lisans eğitimini tamamlamış. 9 yaşından itibaren fotoğrafla da ilgilenmeye başlayan Mey, 2011 yılında resimdeki son, fotoğraftaki ilk kişisel sergisini açmış. Fotoğrafları birçok özel koleksiyonda, çağdaş sanat müzayedelerinde ve sergilerde yer alan Melissa Mey, aynı zamanda mitoloji, ikonografi ve sembol uzmanı olarak Maltepe Üniversitesi Konservatuarı’nda Büyük Besteciler ve Başyapıtları ile Sanat Tarihi dersleri vermeye devam ediyor. Melissa Mey, 2016 yılında yayımladığı “Küçük Prens Tenimde” adlı fotoğraf kitabının ardından şimdi de Destek Yayınları Biyografi dizisinden çıkan “Hayallerin Efendisi - Tolkien” kitabıyla tekrar okuyucuyla buluştu. Modern fantastik edebiyatın babası Tolkien’ın yaşamını, kurduğu “Orta Dünya”yla bağdaştırarak ele alan kitap, Tolkien’ın eserlerinde anlatmaya çalıştığı şeylere yakın plandan mercek tutuyor.

John Ronald Reuel Tolkien ya da bildiğimiz adıyla J. R. R. Tolkien, 3 Ocak 1892’de doğdu, 2 Eylül 1973’te de hayatını gözlerini yumdu. 1925’ten 1945 yılına kadar kadar Oxford Üniversitesi'nde Rawlinson ve Bosworth Anglo-Sakson Profesörü ve Pembroke Koleji Üyeliği yaptı. 1945’ten emekli olacağı 1959 yılına kadar aynı üniversitede Merton İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü ve Merton Koleji Üyesi olarak çalıştı. Kendi kurduğu “Orta Dünya”dan “Yüzüklerin Efendisi” serisiyle dünya edebiyatına, “modern fantezi” veya “yüksek fantezi” tanımlarını kazandırdı. “Yüzüklerin Efendisi” hâlâ en çok okunan kitaplar arasında ilk sıralarda yer alırken, serinin film uyarlaması da yine en çok izlenenler arasında kalmaya devam ediyor. Tolkien’ın “normal” hayatını sadece bu cümlelerle özetleyebiliriz.

Üç yaşındayken babasını, 12 yaşındayken annesini kaybetmesi, Özgür Orange Devleti, dillere olan merakını ekleyerek özetin de özeti bir Tolkien biyografisi çıkarabiliriz. Ancak dediğim gibi bu Tolkien’ın “normal” hayatıydı. Bir de “kendi hayatı” vardı ki; asıl önemli olan ve bu yazının da konusunu oluşturan buydu. Zira Tolkien, belki bir kaçış, belki merak, belki de fantastik dünyanın çekiciliğinin gerçeği sorgulama ihtimali midir bilinmez, kendi dünyasını yarattı. Melissa Mey’in “Hayallerin Efendisi - Tolkien” kitabı da, büyük yazarın “normal hayatı”nı epeyce derinlemesine irdelerken esas olarak Tolkien’ın “kendi hayatı”na odaklanan, sorular sorduran, sorgulatan bir biyografi kitabı.