Robot Resimler Albümü yayımlandı

Şair İsmail Afacan’ın yeni şiir kitabı “Robot Resimler Albümü” Mahal Edebiyat etiketiyle çıktı.

Afacan’ın kent-taşra, iyilik-kötülük, aydınlık-karanlık, yaşam-ölüm gibi çatışmaları ele aldığı yeni kitabında 21 şiir bulunuyor.

Kitaptaki şiirlerin bazıları Yeni e, Varlık, Şehir, Sunak, Parşömen Edebiyat, Yirmibirmart, Pelerin Fanzin ve Mahal Edebiyat gibi yayınlarda yer alırken kimi şiirleri ise ilk kez okurla buluşuyor.

Kitabın editörlüğünü üstlenen Şair Yiğit Kerim Arslan’ın kaleme aldığı arka kapak yazısında şu ifadeler yer alıyor: “İsmail Afacan, Adımlar Sağanak’tan itibaren sürdürdüğü duyarlıklı, duru ve lirik şiirini Robot Resimler Albümü’yle bir adım ileri taşıyor. Şairin kültür-sanat alanındaki bilgisi, şiirine de öncülük ediyor. Uzun bir tarihi ve sevdayı, buluşlarıyla yazıyor. Hem şairin deneyimine hem de bilgisine dayanan bu buluşlar ‘grimser’ bir şiir, sesli bir ‘albüm’ oluşturuyor.”

İSMAİL AFACAN HAKKINDA

1986 yılında İzmir'in Kiraz ilçesinde doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede pedagojik formasyon eğitimi aldı. Varlık, yasakmeyve, Yeni e, İnsancıl gibi dergilerde şiirleri, şiir üzerine makaleleri ve söyleşileri yayımlandı. Şair Sennur Sezer’in Hayatın Sesi TV ekranlarında yayınlanan Maksat Muhabbet programının asistanlığını yaptı. Evrensel gazetesinde kültür editörü olarak çalıştı. İlk şiir kitabı Adımlar Sağanak ve Arabesk Yeniden (Sibel Öz ile birlikte) derlemesi okurla buluştu.