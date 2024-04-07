‘Babamın Tenekeleri’ Zehra Konukman’ın ilk kitabı

Kültür Sanat Servisi

Zehra Konukman’ın ‘Babamın Tenekeleri’ adlı ilk kitabı Karina Yayınevi etiketiyle okurlarıyla buluştu. Kitabı bir solukta okurken çoğumuzun hatırlayacağı mekânlardaki anılarla siz de hüzünleneceksiniz, ama yazar bize "Hüzün yakışmaz çiçeklere" diyecektir.

Anılar demeti olan kitabıyla ilgili yazar Zehra Konukman "Kitabımda çocukluğumu anlatırken anne ve babamın hayat hikâyeleri, benim yaşamda sorguladığım kadın olmak, şiddet, göç (duyguya yer yok) yazımda, çalışma hayatı, aşk, doğum, ölüm, kentleşme, pandemi vb konuları anlatmaya çalıştım" diyor.

Kitabın kapak resmi ise Zehra Konukman’ın oğlu Burçak Konukman’a ait.

Kitap https://www.okumaodasi.com/babamin-tenekeleri adresinden temin edilebilir.