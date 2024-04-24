Bakanlık bürosu değil, tabip odası

İTO’da Mayıs’ta seçim var. 4 farklı grubun yarışmasının beklendiği seçimlere Demokratik Katılım Grubu listesinden giren Prof. Küçükosmanoğlu "Odayı, bakanlık bürosuna dönüştürecek anlayışa teslim etmemek için adayız" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde 35 bine yakın üyesi olan İstanbul Tabip Odası, 4-5 Mayıs tarihleri arasında yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek. Oda yönetimleri için AKP ve MHP’ye yakın listeler ile bireysel başvuruların olacağı konuşuluyor. Listesini açıklayan mevcut oda yönetimindeki Demokratik Katılım Grubu’nun başkan adayı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yapılacak seçimlerin önemine dikkat çekti. Küçükosmanoğlu "Tabip odasını bakanlığın bir bürosu haline getirecek olan veya getirmeye niyetli olduğunu düşündüğümüz, siyasi iktidarın bir rıza aracı haline getirecek olan anlayışa teslim etmemek için adayız. Tüm hekimleri oy kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Demokratik Katılım Grubu listesinin yönetim kurulu başkan adayı olan Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olan Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, seçimler öncesi BirGün’e konuştu. Tabip odasının kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, "Hiçbir yere gitmiyoruz. Şiddetsiz, güvenli, güvenceli bir sağlık ortamı için mücadeleye devam" diye konuştu. Küçükosmanoğlu, projelerinin daha çok hekime ulaşmak olduğunu belirterek "Anayasadan ve yasadan aldığımız bazı sorumluluklarımız var. Son yıllarda ülkenin içinde bulunduğu tek adam rejimi olarak nitelendirdiğimiz otoriter, baskıcı ortamdan bunalan, ülkeyi terk etmekte çareyi bulan gençlerin yaşayamayacağı bir ortam oluştu. Bu ortamın düzeltilmesi, çağdaş, demokratik laik bir ortamda mesleğimizin kurallarına göre yapıldığı bir ortam için çalışmak istiyoruz. Bizim en büyük projemiz bu" diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu

BASKILAR ARTTI

Odalar üzerindeki baskıya da dikkat çeken Küçükosmanoğlu, "Siyasi iktidar bu tür odaların kendi yandaşı olmasını istiyor. Barolarda da bunu yaşadık. Şimdi benzer bir şey bizim üzerimize de uyguluyor. Siyasi iktidar kendi uyguladığı politikalar için burayı bir rıza aracı olarak kullanmak istiyor. O yüzden mesleki niteliklerimizi, mesleki değerlerimizi korumak birinci amacımız. Herkesi sandığa gelerek oyunu kullanmaya çağırıyorum" değerlendirmesini yaptı. Sağlığın sadece tedavi edici hizmetlerden oluşmadığını anlatan Küçükosmanoğlu, özetle şunları söyledi:

"Okula giden çocukların yeterince beslenememesi, iyi eğitim alamaması, insanları barınacak yerinin olmaması bunlar hepsi sağlığı ilgilendiren konular. Bu konularda söz söylediğimizde siyaset yapmakla suçlanıyorsunuz. Bu seçim çok önemli bir seçim. Meslek odalarına sahip çıkmak hekimlerin görevi. Özellikle genç hekimlerde büyük bir umutsuzluk, ekonomik zorluk, ülkenin içinde bulunduğu sosyal problemler gibi sorunlar var. Yurtdışına gitmek isteyen hekim sayısı bugüne kadar yaşamadığımız boyuta ulaşmış durumda. Bu ülkeyi yaşanılabilir, çalışılabilir gurur duyulur bir ülke haline getirme amacındayız. O yüzden bu tip örgütlere sahip çıkmalıyız. 31 Mart seçimlerinde insanlar biraz nefes aldı, hekimler de 5 Mayıs’ta daha rahat nefes alır diye bekliyoruz. Farklı grupların girmesini de bir renk olarak görüyoruz, ancak laik, demokratik, çağdaş bir ülkede hekimlik yapmak istiyoruz. Tabip odasını bakanlığın bir bürosu haline getirmeye niyetli olan, siyasi iktidarın rıza aracı haline getirecek anlayışa teslim etmemek için adayız. Tüm hekimleri sandığa çağırıyoruz."

∗∗∗

4 GRUBUN YARIŞMASI BEKLENİYOR

İstanbul Tabip Odası genel kurulu 4 Mayıs cumartesi günü saat 13.00-19.00 arasında Kadıköy’deki Müze Gazhane’de yapılacak. Hekimler, 5 Mayıs Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Fatih’teki Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak. Seçimlerinde Tabip-Sen’e yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu listesini açıkladı. Bu grubun yönetim kurulu başkan adayı geçmişte Hacamat Derneği tarafından "Hacamat, sülük ozon tedavisi uygulaması yapan modern tıp doktoru" olarak tanıtılan Dr. Ahmet Erçek. Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu’nun yönetim kurulu başkan adayı olacağı Çağdaş Hekimler Grubu da listesini açıkladı. MHP’ye yakınlığı ile bilinen ve seçimleri girecek olan Türk Hekimler Birliği listenin yönetim kurulu başkan adayının ise Dr. Salih Aydın olduğu kaydedildi.