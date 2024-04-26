DSÖ: Pandemide kullanılan antibiyotikler, süper mikroplar yarattı

DSÖ, Covid-19 salgını sırasında hastanede tedavi gören vakalara gereksiz yere antibiyotik verildiğini, bu ‘aşırı kullanımın’ antibiyotiğe dirençli süper mikropların ortaya çıkmasına potansiyel olarak katkıda bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 pandemisi sırasında kullanılan antibiyotiklerin süper mikropların oluşmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Covid salgını sırasında antibiyotik tedavisi tavsiye etmediğini vurgulayan DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris bugünkü açıklamasında, hastaneye yatan Kovid vakalarının tedavisinde ‘her ihtimale karşı’ kullanılan antibiyotiklerin, dirençli süper mikropların ortaya çıkmasına potansiyel olarak katkıda bulunduğunu belirtti.

Dr. Harris “Tavsiye baştan beridir açıktı, bu bir virüstü. Yani doktorların bu yöne gitmesini gerektiren herhangi bir rehberlik ya da öneri yoktu; ancak belki de insanlar tamamen yeni bir şeyle uğraştıklarından, uygun olabileceğini düşündükleri şeyi arıyorlardı” dedi.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI AFRİKA’DA ARTTI

DSÖ verilerine göre antibiyotik kullanımı, Batı Pasifik Bölgesi'ndeki hastalarda ortalama yüzde 33, Doğu Akdeniz ve Afria Bölgelerinde ise ortalama yüzde 83 olarak açıklandı. 2020-2022 yılları arasında Avrupa ve Amerika'da antibiyotik içeren reçetelerin zamanla azaldığı ancak buna karşın yine aynı dönemde antibiyotik kullanımının Afrika'da arttığı gözlemlendi.