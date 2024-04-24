AHEF: Aşılama gelecek nesillerin sağlık güvencesidir

Dünya Aşı Haftası ile ilgili açıklama yapan AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, aşılamanın gelecek nesillerin sağlık güvencesi olduğunu belirtti ve yurttaşların aşı konusunda daha takipçi olmasını önerdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, Dünya Aşı Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nehir, yaptığı açıklamada şılamanın önemine dikkat çekerek, “Aşılar çocukların gelecekteki sağlıkları için büyük önem taşırken kimi zaman da ölümleri engelliyor. Gebeler tetanoz aşısı ile hem bebeklerini hem kendilerini koruyor, grip aşısı yaşlıların hastalığa yakalanma riskini büyük oranda düşürüyor ve onları olası ağır tablolardan koruyor. Aşı sağlıkta güvencedir. Bunun en iyi örneğini de çok yeni atlattığımız Covid-19 ile yaşamış olduk” ifadelerini kullandı.

Türkü Yağmur Nehir, şunları söyledi: "Düşünün ki Covid’in daha ilk yılında aşı sayesinde 20 milyon hayat kurtarıldı. Bugün ASM’lerde yapılmakta olan bebeklik dönemi, gebelik ve grip aşıları gibi aşılarla hastalıklardan kaynaklanan salgın ve hastaneye yatışların önlenmesi sağlanıyor. Aşı ile önlenebilen hastalıklar arasında; kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, çocuk felci, hepatit A, B ve grip gibi viral hastalıklar ile tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanoz, menenjit gibi bakteriyel hastalıklar bulunuyor."

"SİSTEMLER ENTEGRE DEĞİL"

Göçmen konusuna dikkat çeken Dr. Nehir, kayıtsız göçmenlerin aşı haritasının tamamlanmasının önünde önemli bir engel olduğunu, göçmen çocukların aile hekimlerinin sorumluluğunda olmamasının önemli boşluklar yarattığını söyledi.

Nehiri şöyle devam etti: "Aile hekimleri olarak aşılamada eksiksiz ve sistemli bir şekilde ilerlemek için çabalıyoruz. Ancak göçmenler aile hekimlerinin kullandığı aşı sistemi üzerinden takip edilmiyor, farklı bir sistem var ve bu sistemler entegre değil. Yani aşıları göremiyoruz. Bunun yanı sıra göçmenler genellikle evlerinde ve toplu yerleşkelerde aşılandığı için çoğu zaman sisteme işlenmiyor. Aileler bebeklerin, çocukların aşı kartlarını saklamıyor, takip etmiyor. Biz de beyana göre hareket etmek durumunda kalıyoruz."

"DEPREM BÖLGESİNDE SIKINTILAR DEVAM EDİYOR"

Dr. Türkü Yağmur Nehir, deprem bölgeleri için şu değerlendirmede bulundu: "Deprem Bölgesinde ASM’lerde elektrik kesintileri hala devam ediyor ve bu nedenle aile hekimleri buzdolabında sürekli aşı bulunduramıyor. Örneğin haftada 1 aşı dağıtılan yerler var ve bu yetersiz. Bir de göç etmiş hastalar var ancak ulaşılamıyor. Deprem bölgesinde bunlar gibi sıkıntılar devam ediyor ancak aile hekimi meslektaşlarımız burada işi sıkı tutuyor ve çocuk hala bölgede ise muhakkak aşılanıyor."

Aşılar konusunda toplumun yeterli bilinç düzeyine ulaşamadığını belirten Dr. Nehir, vatandaşların aşılar konusunda daha takipçi olması, yalnızca aile hekimlerinin takibine bırakmamaları yönünde tavsiyede bulundu.

Nehir, şunları kaydetti: “Aile hekimlerinin birincil görevleri aşı ve izlemler olduğu için bu konuda var güçleriyle çalışıyorlar. Ancak aşı yaptırmak istemeyene veya yaptırmayana caydırıcı bir işlem olmadığı için aile hekimleri ne kadar uyarsalar da vatandaşlarımız ihmalkar olabiliyor. Bu da toplum sağlığıni riske atan bir davranış ve bazı salgınların tetiklenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ASM’lere giderek aşı talep eder bilince ulaşması çok önemli.”