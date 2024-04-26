Çöl tozu solunum yolu hastalıklarına yol açar mı?

Çöl bölgelerinden rüzgarlarla taşınan çöl tozları, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Dr. Işık, çöl tozunun atmosferdeki yaygınlığı dikkat çekerek, bu durumun solunum yolu hastalıklarına ve genel sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Son günlerde Afrika üzerinden Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun bir şekilde gözlenen çöl tozu taşınımı ile ilgili Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini söyleyerek, maske uyarısında bulundu.

Medicana İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozlarının solunum yollarına yerleşerek akciğerlerde tahrişe, iltihaplanmaya ve solunum fonksiyonlarının bozulmasına yol açabileceğini söyledi.

Merda Erdemir Işık, "Kronik solunum yolu hastalıkları olan astım, bronşit ve KOAH gibi durumları olan kişiler, çöl tozuna maruz kaldıklarında daha fazla risk altındadırlar" dedi.



MASKE UYARISI

Işık, çöl tozunun etkilerinden korunmak için özellikle tozun yoğun olduğu dönemlerde dışarıda uzun süre vakit geçirmekten kaçınılması ve mümkünse kapalı ortamlarda kalınması gerektiğini belirterek, “Dışarı çıkılması gerektiğinde, yüz maskeleri gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetler hemen değiştirilmeli ve ılık bir duş alınmalıdır. Ev içinde ise pencereler ve kapılar sıkıca kapatılmalı, hava filtreleri kullanılmalı ve nem seviyesi düşük tutularak toz birikimi önlenmelidir” diye konuştu.

Dr. Merda Erdemir Işık, çöl tozlarının etkisini hafifletmek için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Solunum yolu irritasyonunu azaltmak için bol su içmek, gözlerdeki tahrişi önlemek için göz damlaları kullanmak ve solunum zorluğunu hafifletmek için kullanılmakta olan alerji ilaçlarına ve inhaler tedavilere devam edilmelidir. Halk sağlığını korumak için, toplumun bilinçlendirilmesi ve uygun koruyucu önlemlerin alınması önemlidir.”