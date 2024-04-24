‘Çocuk dostu sigara’ tehlikeyi büyüttü

Haber Merkezi

Birleşik Krallık'ta, geçtiğimiz yıl 50 çocuk elektronik sigaraya bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatırıldı. Üstelik bu çocuklardan 11’i dört yaş ve altındaydı. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, 2020’de tedavi edilen 19 yaş altı çocuk oranı yüzde 6’dan 2023'te yüzde 14’e çıktı.

Pediatrik Solunum Tıbbı Profesörü Jonathan Grigg, bu artışta “çocuk dostu’’ aromalı sigaraların etkisi olduğunu savundu. Politika ve Kamu İşleri Başkanı Sarah MacFadyen verilerin “son derece endişe verici’’ olduğunu belirtti.

MacFadyen, “18 yaşından küçüklere elektronik sigara satmak zaten yasa dışıdır. Hükümetin elektronik sigara endüstrisinin ürünlerini çocuklara pazarlamasını önlemek için harekete geçmesi gerekiyor’’ dedi.