Kongo’da ‘M çiçeği’ salgını ilan edildi

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Kongo Cumhuriyeti’nde başkent Brazavil de dahil olmak üzere 5 bölgede M çiçeği (mpox) vakasının tespit edilmesinin ardından, salgın ilan edildi. Şu ana kadar hiç ölüm vakası kaydedilmediğini belirten Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yaptı.

Genellikle hayvandan insana bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, kasım ayında damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine “mpox” adının verildiğini açıklamıştı.