İzmir’de hafta sonu seçim

Berkay SAĞOL

Tabip odalarında seçim heyecanı yaşanırken, İzmir Tabip Odası 28 Nisan’da Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde sandığa giderek yeni yönetimi belirleyecek. Seçimlere mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılımcı Hekimler ile İzmir Hekim Dayanışması ve Çağdaş Hekimler Grubu listeleri yarışacak.

Bir önceki seçimlere katılan Hekim Güçbirliği Grubu da Çağdaş Hekimler Grubu’nu destekleyeceğini açıkladı. İzmir Tabip Odası’nın mevcut başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, seçimlere katılım çağrısı yaptı. Kaynak, özetle şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 2 yıllık dönem içerisinde Atatürk ilkelerine uygun, laik hukuk devletine bağlı bir oda ve hekimlerin özlük hakları ile günlük yaşantılarını kolaylaştıracak çeşitli işler gerçekleştirdik. Sağlıkta dönüşüm programının gerek sağlık sisteminde gerek hekimler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak uygulamalar hayata geçirdik. Bizim bir tane şapkamız var, o da İzmir Tabip Odası şapkasıdır. Bunun üzerine başka bir şapka giyilmesi çok yanlıştır. Hekimlerin yaşadığı birçok sorun bulunuyor. Onların konuşulması daha doğru. Sağlıkta dönüşüm programı adı altında hekimler çok olumsuz koşullar altında çalışıyor. İnsani olmayan koşulların düzeltilmesi ve hekimlerin özlük haklarında iyileştirme için çalışmamız gerekiyor. 9 bin civarında üyemiz var ve hekimler şu anda meslekleriyle ilgilenen bir tabip odası konseptini daha çok benimsiyorlar."