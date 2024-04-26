'Gıda' operasyonu: 9 bin ton süt ürünü tüketime uygun değil

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el konuldu. Küflenmiş, bozulmuş, tüketime uygun olmayan ürünler imha edildi.

Güncel 26.04.2024 09:49 Giriş: 26.04.2024 09:49

Güncelleme: 26.04.2024 09:54 Kaynak: AA

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