'Gıda' operasyonu: 9 bin ton süt ürünü tüketime uygun değil
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el konuldu. Küflenmiş, bozulmuş, tüketime uygun olmayan ürünler imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirilerek, imha edildi.
İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket de bulundu. Sahte etiketlerin, piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.