Direnişle 1 Mayıs’a

1 Mayıs hazırlıkları dört bir yanda sürüyor. Gebze'den Kemalpaşa ve Besni'ye hakları için direnen emekçiler de 1 Mayıs'ta kitlesel şekilde alanlara çıkmaya hazırlanıyor. Grevdeki Mersen işçileri Taksim Meydanı’nda olacak.

Aycan KARADAĞ

İşçinin, emekçinin bayramı olan 1 Mayıs'ın kitlesel şekilde kutlanması için hazırlıklar devam ediyor. 1 Mayıs’ı da direnişlerle karşılayacak emekçiler, hakları için mücadele çağrısı yaptı.

Lezita işçileri: İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi için 50 gündür grevde olan Öz Gıda-İş Sendikası’na üye emekçiler konfederasyon kararı nedeniyle 1 Mayıs’ta Kocaeli’ndeki kutlamalara katılacak. 7 Mart'ta greve çıkan 190 çalışan taleplerini bu kez de burada dile getirecek.

Mega Polietilen işçileri: Adıyaman Besni’de faaliyet yürüten ve 350 işçinin çalıştığı Mega Polietilen Fabrikası’nda emekçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıkları için 8 Nisan'dan bu yana direnişte. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen “Geçen yıl 1 Mayıs’tan bu 1 Mayıs’a geçen sürede emekçiler için zor bir oldu. Hükümetin uyguladığı politikalar nedeniyle işçiler daha da yoksullaştı. Krizin tüm faturası emekçilere kesildi. 1 yıldır emekçiler, bu zulme karşı tepki gösteriyor. Antep’te, Urfa’da şimdi de Adıyaman’da işçiler, yaşadıkları zulme karşı direnişte. Bu şartlar altında 1 Mayıs’a gidiyoruz, taleplerimizi haykıracağız” dedi.

Mega Polietilen

Mersen işçileri: Grevin sürdüğü bir diğer fabrika ise Kocaeli Gebze'deki Mersen. Gebze Organize Sanayi'de faaliyet gösteren Mersen fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş'te örgütlü 61 işçi, toplu iş sözleşmesi için 19 Nisan'dan bu yana grevde. Mersen işçileri emeğin bayramı 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci, dünya çapında 33 ülkede 50’den fazla üretim tesisi bulunan Fransız şirketinde 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele verdiklerini kaydetti.

EMEKÇİLER KAZANACAK

“1 Mayıs’ı direnişle karşılıyoruz” diyen Çifci, “Mersen işçileri 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olacak. Yoksulluğun derinleştiği, çalışma koşullarının ağırlaştığı, işten atma tehdidinin büyüdüğü, sendikal hak ve özgürlüklere dönük saldırıların sistematikleştiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomik hakların yanı sıra demokratik haklara dönük saldırıların sıradanlaştığı, doğa talanın hat safhaya çıktığı bir dönemdeyiz. Emekçiler olarak bunlara karşı haklarımızı, taleplerimizi dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersen

Çiftci şunları dile getirdi: “Mersen’de yaşananlar ve karşımıza çıkan bu tablo, ülkemizde sendikal hakların içinde bulunduğu vahim durumu tüm açıklığıyla gösterir nitelikte. Bu ülkede işçiler, sendika hakkına ulaşmak için işten atmalara, baskılara, yıllarca süren yetki mahkemesi süreçlerine karşı mücadele etmek zorunda bırakılıyor. İşverenler ise dilediği hukuksuzluğu, zorbalığı yapmayı kendilerine hak olarak görüyor. Buna karşın Mersen işçileri, en temel hakları olan sendikalı, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Direne direne kazanacağız.”