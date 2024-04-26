Hak kayıplarına karşı tek ses

Ekonomik kriz hem çalışan hem de emekli olan veteriner hekimleri vurdu. Maaşlarının, asgari ücretin de altında olduğunu belirten veterinerler CİMER'e çok sayıda dilekçe yazdı. Veteriner hekimler yarın Ankara’da bir araya gelecek.

Sibel BAHÇETEPE

Son yıllarda veteriner hekimlerin ciddi hak kaybı yaşadığı, gerek çalışan veteriner hekimlerin özlük hakları ve ücretleri gerekse emeklilerin maaşlarının düşük kaldığı belirtildi. Yaşadıkları hak kayıpları üzerine bir araya gelen çok sayıda veteriner hekim CİMER'e 5 bin kadar dilekçe gönderdi. Veteriner hekimler "Emekli veterinerler her geçen gün yoksullaşıyorlar. Buna karşı mücadele edeceğiz" dedi. Veteriner hekimler 27 Nisan'da Ankara'da bir araya gelerek seslerini yükseltecek.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, veteriner hekimlerin maaşlarının düşüklüğüne dikkat çekti. Arslan "Bugün itibarıyla 25 yıl hizmet etmiş kamu emeklisi veteriner hekim ve uzman veteriner hekimler 22 bin Türk Lirası civarında emekli maaşı alırken, SSK emeklisi Veteriner Hekimler 14 bin 930 TL, Bağkur emeklisi Veteriner hekimler ise 10 bin TL civarında emekli maaşı almaktadırlar" dedi.

EŞİTLİK İSTİYORUZ

Emekli veteriner hekimlerin, tüm emeklilerin olduğu gibi öncelikle insanca yaşam için, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hak ettikleri emekli maaşını istediklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"5 yıllık zorlu bir eğitim alan ve ahırda, yaylada, merada her türlü zor koşullar altında zoonoz hastalıklarla mücadele ederek, emekli olan veteriner hekimler; sağlık hizmetleri sınıfında bulunan tabip ve diş hekimlerinin aldıkları eğitimlerle ve yürüttükleri hizmetle uyumlu hale getirilen emekli maaşlarına eşit emekli maaşı istiyorlar. Tüm emeklilerde olduğu gibi kamudan emekli veteriner hekimlerin aldıkları maaş çalışan veteriner hekimlerin maaşlarının yarısına düştüğü için, yine tüm emeklilerde olduğu gibi veteriner hekimlerde bir araya gelerek, sorunlarına çözüm arayışındadırlar."

Diş hekimleri ve hekimlere maaş iyileştirilmesi getirildiğini, veteriner hekim ve eczacıların bunun dışına tutulduğunu anımsatan Arslan "Veteriner hekimler burada da ayrımcılığa uğramıştır. Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen son yapılan iki düzenleme ile özellikle tabipler ve diş hekimleri ile veteriner hekimler arasındaki maaş farkı son yıllarda çok açılmıştır. Her alanda çalışan veteriner hekimler her gün daha fazla mağdur edilmektedirler. Hayvan refahı, ülke ekonomisi, toplum sağlığı için stratejik olan bir meslek adeta yok edilmektedir" diye konuştu.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

İstanbul Veteriner Hekimler Odası eski başkanı Prof.Dr. Tahsin Yeşildere, veteriner hekimlerin yaşadıkları hak kayıpları ile birlikte bir araya gelerek örgütlendiklerini söyledi. CİMER'e verilen maaşlarla ilgili yaklaşık 5 bine yakın dilekçe gittiğini anımsatarak, şunları söyledi: "Veteriner hekimlik zor ağır şartlarda hayvan sağlığı, gıda güvenliği hijyeni gibi özellikle et ve süt ürünleri gibi önemli hayvan ürünlerinin üretimden tüketimine kadar insanlara sağlıklı gıda sunulmasında ve buna bağlı zoonoz hastalıklar (hayvandan insana bulaşan hastalık) ile sağlığı hizmeti veriyor. Veteriner hekim emeklileri isyanda. Veteriner Hekimler her ilde sürekli eylemler yapacak. Açlık sınırı altında emekli maaşı veriliyor."