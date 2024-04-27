Sanayinin başkentinde 1 Mayıs programı açıklandı

Emek Servisi

Sanayi kenti Kocaeli'de Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs programını kamuoyu ile paylaştı. İzmit Kaymakamlığı tarafından güzergah gerekçe gösterilerek izin verilmeyen 1 Mayıs kutlamaları, Emek ve Demokrasi güçlerinin ısrarı sonucunda netleşti. 1 Mayıs günü 12.00’de Belediye İşhanı önünde toplanarak yapılacak yürüyüşün ardından eski Real otoparkında miting gerçekleştirecek.

Tertip komitesi adına açıklamayı okuyan KESK dönem sözcüsü Levent Burhanoğlu, "Milyonlarca işçinin açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşam savaşı vermesini izliyorlar. Milyonlarca kamu emekçisinin maaş artışlarında yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen TÜİK enflasyonunu temel alıyorlar. Milyonlarca emekliyi sefalete mahkûm ediyorlar. Hepimizin soframızdaki ekmeği dilim dilim küçültüyorlar. Açlık sınırı 24 bin TL’yi yoksulluk sınırı ise 63 bin TL'yi aşmışken bizlerle adeta alay ediyorlar" dedi.

Burhanoğlu 31 Mart seçimlerinde işçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve daha pek çok yurttaşın bu gidişata itiraz ettiğini belirterek, 1 Mayıs’ta da bu itirazı sürdürme çağrısında bulundu.