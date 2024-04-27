Avukattan veterinere herkes hak arayışında

AKP’nin mağdur ettiği kesimler iki gün üst üste sokağa çıkacak. Ankara bugün avukatlar ve veterinerlerin, yarın ise öğretmenlerin eylemine ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi

Ülkede yer alan çeşitli toplumsal kesimler bugün ve yarın Ankara’da bir araya gelecek. Avukatlar, atanmayan öğretmenler ve veterinerler seslerini başkentten duyuracak.

Avukatların dün Türkiye Barolar Birliği’nde gerçekleştirdiği çalıştayda konuşan Başkan Erinç Sağkan bugün gerçekleşecek ‘Savunma mitingi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağkan şunları söyledi: “Avukatlara yönelik artan şiddet konusunda Adalet Bakanlığı'na ilettiğimiz somut çözüm önerilerinin hayata geçmesi için artık kaybedecek bir dakikamız bile yok. Yurttaşların hukuksal mekanizmalara ve hukuka olan güvenini yitirdiğinde bir avukatla çalışma ihtiyacından da uzaklaştığını görüyoruz. Bununla birlikte mesleğimiz itibar ve kan kaybediyor. O sebeple bağımsız yargı problemi, temelde bizim de en önemli meslek problemimizdir.”

Sağkan, avukatlık mesleğinin sosyoekonomik sorunlarının artık katlanılamaz hale geldiğini ifade etti.

‘AYRIMCILIĞA UĞRADIK’

Veteriner hekimler, emeklilerinden öğrencilerine kadar, önemli bir buluşmaya hazırlanıyorlar. Bu buluşma, 27 Nisan'da kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde gerçekleşecek. Cumartesi günü, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından Ulus’ta Atatürk Heykeli önünde bir basın açıklaması yapacak.

Her ildeki veteriner hekim meslek odalarında büyük bir hazırlık süreci yaşanıyor. Bu etkinliğe büyük bir katılım bekleniyor. Veteriner hekimler bir yıl aradan sonra yeniden seslerini yükseltmeye hazırlanıyor.

Veteriner hekimler de emeklisinden öğrencisine bugün Ankara’da olacak. Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle buluşacak olan veterinerler Anıtkabir'i ziyaret edecek ve ardından Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde bir basın açıklaması yapacak. Eyleme büyük bir katılım bekleniyor. Veterinerler “Yıllardır hak kaybı yaşadıklarını ve ayrımcılığa uğradıklarını” ifade ediyor.

Ataması yapılmayan öğretmenler ise yarın atama talebiyle Ankara’da bir araya gelecek. KPSS’nin tek belirleyici olmasını isteyen öğretmenler, mülakata hayır demek ve 68 bin atama talebi ile Eğitim Gücü Sen desteğiyle Ulus’ ta buluşacak.