Sendikalardan Galata ve Haliç’te Taksim çağrısı

Emek Servisi

Sendikalar, Galata ve Haliç köprüsüne astıkları 1 Mayıs pankartlarıyla Taksim’e çağrı yaptı. DİSK/Enerji-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat-İş, Mağaza Market-Sen, TOMİS, DGD-SEN ve DEV TEKSTİL bugün Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartları astı.

“Geri alacağız, Taksim bizimdir- 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e” yazılı pankartlar asan yedi sendikanın, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "1 Mayıs’ta ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız! İstanbul’da Taksim Meydanı’ndayız!" denildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde ise 1 Mayıs’a dair çalışma yürüten SES yöneticileri ve temsilcilerine güvenlik görevlileri müdahale ederek 1 Mayıs çalışmasını engelledi. Denizli’de de 1 Mayıs hazırlıkalrı sürüyor. Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB’den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi öncülüğünde kutlanacak emek bayramında yoksulluğa karşı insanca yaşam için yürünecek.