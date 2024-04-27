Direniş çadırları yakıldı: Mega Polietilen patronuna kimse dokunmuyor!

Mega Polietilen fabrikasında ücretlerinin ödenmemesi üzerine direnişe çıkan işçilerin, direniş çadırı yakılırken bir grup ise emekçilere saldırdı. Saldırının polisin gözü önünde olduğunu söyleyen işçi, “İşveren adamlarına ‘Önünüze geleni vurun’ dedi” ifadelerini kullandı.

Deniz GÜNGÖR

Adıyaman’ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında maaşları ödenmediği için direnişe çıkan işçilerin daha önce taşla saldırılan direniş çadırı ise bu sefer bir grup tarafından yakıldı. Ücretlerinin iki aydır ödenmemesi üzerine direnişe çıkan BİRTEK-SEN’de örgütlü işçiler, işe iadelerini ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle mücadelesini sürdürüyor.

İki ayı aşkın süredir işçilerin ücretlerini ödemeyen Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ise önceki gece açıklanan bilançosuna göre 2023 yılı net dönem kârı 247 milyon 19 bin 956 TL oldu. Hasılatı 2,5 milyar TL ve brüt kârı da 600 milyon TL seviyesinde artarak kârına kâr katan işveren tarafından işçilerin hakları gasbedilmeye de devam ediyor.

"ÖNÜNÜZE GELENİ VURUN"

Mega Polietilen işvereninin 100’e yakın işçiyi işten çıkardığına dikkat çeken direnişteki bir işçi, dün sabah 06.30’da çadırlarının yakıldığı anın fotoğraflarını bir grupta gördüklerini söyledi. Fabrika önünde üç kişi gittikleri anda bir grup kişinin üzerlerine koştuklarını aktaran işçi, “Kavga etmek istemediğimiz için geri plana çıktık ancak o sırada patron o gruba ‘Önünüze geleni vurun’ diyerek bağırdı. Bu son yaşanan direniş çadırımıza yönelik ilk saldırı değildi. Bir hafta önce çadırımıza taşla saldırdılar, bunlar provokasyon amaçlı. İşveren bu şekilde bizleri korkutabileceğini düşünüyor. Polise bize saldıranlara neden müdahale etmediğini sorduğumuzda ise ‘Orası onların özel mülkü’ diyor” diye konuştu.

İşveren tarafından haklı mücadelelerinin engellenmeye çalışıldığını ifade eden işçi, gasbedilen haklarını alana dek mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İşçi son olarak şunları aktardı: “Şu ana dek 100’e yakın işçi işten çıkarıldı, kalanların da pazartesi günü işten çıkarılacağı düşünülüyor. Çıkarılan işçileri de hukuksuz bir şekilde devamsızlıktan işten çıkardılar. Ancak bu hukuksuzluktur, biz devamsızlık yapmadık. Mesajlarda var elektrik kesildiği için kendileri söylediler ‘3 gün işe gelmeyin’ diye. Hukuksuz bir şekilde işten çıkarma yapılıyor. Karşı taraf devlet gücünü arkasına almış çünkü hiçbir şekilde onlara müdahale edilmiyor. Paranın gücünü kullanıyor.”

PATRONA DOKUNULMUYOR

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Çadır küle dönmek üzereyken bir video çekiyorlar ve daha önce bize saldırdıklarında kullandıkları bir grup ile patron da orada. O videoda yangını söndürüyormuş gibi bir görüntü veriyorlar ancak bunların hepsi aldatmaca. İşveren işçiler direniş çadırını yakmış da onlar söndürüyormuş gibi gösteriyor” dedi. Fabrika patronu Serkan Özkan’ın polisin olduğu bir ortamda saldırganlara ‘Yakaladığınızı vurun’ dediğine dikkat çeken Türkmen, “Avukatlarımız da fabrika önünde şu an. İşçiler ilk direnişe çıktığında patron arkadaşlarımızı arayıp tehdit ve küfür etmişti. Tazminatsız şekilde işten attılar” dedi.

Türkmen son olarak şunları söyledi: “Tüm saldırılara karşı şikâyetlerde bulunduk, kamera görüntüleri ve deliller olmasına karşın biz açıklama yaparken de oradalardı. Polisin gözünün önünde yaşandı. Eğer ilk taşlı saldırı sonrasında bir müdahale olsaydı bugün bu saldırıya cesaret edemezlerdi. Çadır yakmanın bile cezası olmadığını görünce sırada ne olacağını bilmiyoruz. İşçilere yapılan bu saldırılar yaşanırken emniyet, polis yalnızca işliyor. Bütün bu suçlardan onda birini işçilerden biri yapmış olsaydı şu anda gözaltında olurdu ancak suç işleyen patron ve adamları olunca kimse dokunmuyor.”