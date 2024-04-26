O yasağınız vız gelir bize vız

İşçiler, sendikalar ve aydınlar iktidarın yasak kararına inat 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkmakta kararlı. DİSK kitleleri Taksim'e çağırırken yazar ve sanatçılar yasağı kınadı. Uluslararası sendikalardan da Taksim açıklaması geldi.

Emek Servisi

İstanbul'da 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması için çalışmalar ve çağrılar da devam ediyor. 1 Mayıs çalışmalarını Beşiktaş'ta bildiri dağıtarak sürdüren DİSK, Taksim Meydanı’nın işçilere yasaklanamayacağını belirtti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hak, adalet, demokrasi ve barış için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

DİSK’in 1 Mayıs bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil! Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir. O yüzden 1 Mayıs'ta hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz. Gün gelir, zorbalar kalmaz gider! Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz! Şimdi birlik olma zamanı! Şimdi mücadele zamanı! Şimdi dayanışma zamanı!”

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL da Taksim Meydanı’nın yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Yasak kararına tepki gösterilen açıklamada, “İstanbul Valisi, tarihi ve sembolik bir alan olan Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarını yasakladığını açıkladı. Sendikaların Taksim çağrısını destekliyoruz ve valiyi yasağı kaldırmaya çağırıyoruz” denildi.

Aralarında Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Erendiz Atasü, Gaye Boralıoğlu, Genco Erkal, Haydar Ergülen, İnci Aral, Latife Tekin Murathan Mungan, Nur Sürer'in de olduğu 64 sanatçı ve yazar da yaptığı açıklamayla 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına ilişkin yasaklama ısrarından vazgeçilmesini istedi. Açıklamada Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs alanı olduğu belirtilerek, “Hiçbir yasak bu gerçeği hafızalardan silecek kadar güçlü olamaz. Yazarlar ve sanatçılar olarak çağrımızdır: Anayasa Mahkemesi’nin, Taksim Meydanı’nın

1 Mayıs İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yalnızca emekçilerin dayanışmasını değil, ortak hafızasını da temsil ettiğine dair değerlendirmesine ve yasağa ilişkin ihlal kararına rağmen ısrarla sürdürülen yasakçı tutuma hemen son verilmelidir.” denildi.