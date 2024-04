ABD'deki Filistin’e destek gösterileri ülke geneline yayılıyor: İşçiler de dahil oldu

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin yanlısı protestolara birçok yeni üniversiteden destek geldi. Ülke genelinde binlerce öğrenci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü saldırılara tepki göstermek için eylemler düzenledi. Filistin destekçisi protestolara işçiler de dahil oldu.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları sürerken, ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolar ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayıldı.

Son olarak Stanford Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencileri de Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek adına protesto gösterileri düzenledi. Bazı üniversitelerde çadır kurarak nöbet tutan öğrenciler, bazı üniversitelerde ise Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze’de ateşkeş çağrısı yaptı.

İŞÇİLER DE DAHİL OLDU

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi gösterilere yeni katılan The City College of New York (City College) isimli üniversitedeki protestolara, ikinci gününde şehirdeki̇ bazı işçi grupları ve sivil aktivistler de katıldı.

Manhattan'daki City College kampüsünde iki gündür devam eden Filistin destekçisi protestolarda ilk kez, kendilerini "New York Workers" olarak adlandıran işçiler ve bazı aktivistler de yer aldı.

City College öğrencilerinin okul kampüsünde kurduğu Gazze Dayanışma Kampı, bu yönüyle, bir üniversitedeki öğrencilerin yaptığı protestonun sokağa taşıp halkla birleşmesi anlamında ilk̇ teşkil etti̇.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarının 6. ayını doldurmasına rağmen hala sonlandırılmaması sonrasında, protestoların, ABD'de üniversitelerden başlayarak yeniden ivme kazanması, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, bazı STK ve işçi sendikaların da devreye girmesiyle, "Siyahi Hayatlar Önemlidir" benzeri, geniş çaplı bir sokak hareketine dönüşme ihtimalini güçlendiriyor.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

Kampüslerdeki protestoların başlangıç merkezi olan Columbia Üniversitesindeki protesto grubu adına, City College‘daki Gazze Dayanışma Kampı'nda konuşan bir temsilci, üniversite kampüslerinde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca, göstericilerin haberleştiği bir WhatsApp grubunda, City College yönetiminin Filistin destekçisi göstericilerin öğrenci temsilci grubuyla ''pazarlık için masaya oturmayı kabul ettiğini'', bunun kendileri için ''büyük bir zafer anlamına geldiğini'' belirten ifadeler paylaşıldı.

Öte yandan, New York'taki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken, New Yorklu Temsilciler Meclisi Demokrat Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, üniversitenin kampüsündeki dayanışma kampına gelerek destek sözü verdi.

Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da, dün Columbia'daki Gazze Dayanışma Kampını ziyaret ederek, Filistin destekçilerinin yanında poz vermişti.

ABD'nin dört bir tarafındaki üniversitelere yayılan Filistin destekçisi protestolara, birçok öğretim görevlisi, profesör ve bazı siyasetçilerin destek vermesi, üniversite yönetimlerinin bu gösterileri sonlandırmasını zorlaştırıyor.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail’e bir tepki de ABD’den gelmiş, New York kentindeki Columbia Üniversitesi öğrencileri yaklaşık 1 hafta önce Filistin yanlısı protesto gösterilerine başlamıştı. Geniş bir kesimden destek bulan hareket, kısa sürede New York Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Emerson Koleji, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitelerine yayılmıştı.

Polis gösterilere sert şekilde müdahale ederken, aralarında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin de bulunduğu en az 570 kişinin gözaltına alındığı kamuoyuna yansımıştı.