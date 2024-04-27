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Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e yükseldi

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen aydan bu yana devam eden yağışlar yaklaşık 60 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Seller nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 44'e çıktı.

Dünya
  • 27.04.2024 00:31
  • Giriş: 27.04.2024 00:31
  • Güncelleme: 27.04.2024 00:56
Kaynak: AA
Kenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e yükseldi
FOTOĞRAF: AA

Kenya'da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Kenya Kızılhaç tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen aydan bu yana devam eden yağışlar yaklaşık 60 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi. Seller nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 44'e çıktı.

Su baskınları başkent Nairobi'yi de etkiledi ve bazı yollar kapatıldı. Birçok mahalle de su altında kaldı.

Kenya Demiryolları, ülke çapında banliyö tren seferlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

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