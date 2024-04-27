Gazzeliler ölmemek için oradan oraya savruluyor

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Lübnan’a saldırılarını yoğunlaştıran İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısına hazırlandığı iddia edildi. İsrail’in saldırısının yaklaştığı iddiaları üzerine, 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’tan Deyr Belah kentine göç yoğunlaştı.

İsrailli üst düzey bir savunma yetkilisi, Refah kentine kara harekatı için gerekli tüm hazırlıkları tamamladığını ve hükümetin onayını aldığı anda operasyonu başlatabileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ise Reuters’a Tel Aviv’in kara operasyonu için “ilerlediğini” belirtti ancak herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

İsrail ordusu, Hamas'ı Refah'tan çıkarma planının bir parçası olarak iki yedek tugayı görevlendirmeye hazırlandığını duyurdu. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki İran destekli Hizbullah’a ait hedeflere yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.