ABD tüketim enflasyonu beklentilere paralel geldi

Ekonomi Servisi

ABD'de Merkez Bankası Fed tarafından yakından izlenen veri olan Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyonu Mart ayında beklentilere paralel geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu'nun verilerine göre, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay yüzde 0,3 arttı. Şubat ayına ilişkin veriler, daha önce bildirildiği gibi PCE fiyat endeksinin yüzde 0,3 arttığını gösterecek şekilde revize edilmedi.

Mart ayına kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon, Şubat ayındaki yüzde 2,5'lik artışın ardından yüzde 2,7 yükseldi. Ekonomistler ise aylık bazda yüze 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artacağını tahmin ediyordu.