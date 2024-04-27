Pekin’de Blinken’a kırmızı çizgi uyarısı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ziyaretinin üçüncü gününde başkent Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Blinken, ziyaretini Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek tamamladı. Blinken'ın ziyareti sonrası iki ülkenin 5 madde üzerinde anlaşmaya vardı.

Blinken ile görüşmesinde Bakan Wang, “iki ülke ilişkilerinin istikrara kavuşmaya başladığını ancak hâlâ olumsuz faktörler tarafından test edildiğini” kaydetti. Wang, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma konularındaki kırmızıçizgilerini ortaya koyarak ABD'yi bu çizgileri aşmaması konusunda uyardı. Bakan Wang, bunun aşılması halinde durumun “savaşa varabileceği” uyarısı yaptı.

ABD’li Bakan ise dünyanın en önemli ilişkisi olarak nitelendirdiği Çin-ABD ilişkilerinde “Yanlış hesaplamalardan kaçınmak için ABD’nin farklılıklar konusunda açık olacağını” kaydetti.

Devlet Başkanı Şi ise Blinken ile görüşmesinde Çin ve ABD'nin farklılıkları koruyarak ortak zemin aramaları ve kısır bir rekabete girmemeleri gerektiğini söyledi. Şi, bir şey söyleyip başka bir şey yapmak yerine sözlerine sadık kalmaları gerektiğini kaydetti. İki ülkenin birlikte gelişip ayrı ayrı zenginleşmesinin mümkün olduğunu kaydeden Şi, “rakip değil ortak olmaları” gerektiğini belirtti.

5 MADDEDE UZLAŞI

İki ülke arasında ekonomik ve jeopolitik gerginlikler sürerken yapılan görüşme sonrası Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre taraflar, iki ülke ilişkilerini, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi’nin kasım ayında San Francisco'da yaptığı görüşmede vardıkları anlayış birliğine uygun olarak ve iki liderin rehberliğinde geliştirme konusunda anlaştı.