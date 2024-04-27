COP29’un ev sahibi fosil yakıt savunuyor

Haber Merkezi

Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne (COP29) ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan‘ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, fosil yakıtlara destek mesajı paylaştı.

Aliyev, dün Berlin‘de düzenlenen iklim konferansında yaptığı konuşmada “Fosil yakıt zengini bir ülkenin lideri olarak elbette bu ülkelerin yatırımlara ve üretime devam etme hakkını savunacağız çünkü dünyanın buna ihtiyacı var” dedi ve ekledi: “Petrol ve gaz açısından zengin ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele alanında en önde yer alan ülkeler olmalıdır.”

Reuters’in aktardığına göre; geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri‘nde düzenlenen BM iklim zirvesi, 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak için “fosil yakıtlardan uzaklaşma” çağrısında bulunan küresel bir anlaşmayla sona erdi.

Ülkelerin COP28 anlaşmasını önümüzdeki birkaç yıl içinde nasıl uygulayacakları henüz belli değil. Ancak Aliyev, Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğalgaz ihracatını 2027’ye kadar 20 milyar metreküpe çıkaracağını söyledi.