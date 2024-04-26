Mehmet Şimşek kamu arazilerini parsel parsel satıyor!

Kamunun en değerli arazileri birer birer satışa çıkarılıyor. Şimdi de İzmir, Ankara ve Sakarya’daki kamu arazileri satışa çıkarıldı.

HABER MERKEZİ



Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın “özelleştirme” ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, uzun yıllar Yaşar Neng Lisesi olarak hizmet veren binanın da içerisinde yer aldığı yaklaşık 25 bin metrekarelik deniz manzaraları arazi satışa çıkarıldı.

Ayrıca Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde bulunan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan 65 bin metrekarelik alan ile Sakarya Arifiye’deki 44 bin metrekarelik arazi de satılacak.

Yapılan açıklamada, “İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır” denildi.

Son teklif verme tarihleri ise 22 ve 23 Mayıs olarak açıklandı.