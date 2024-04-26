Borç batağındaki TCDD, Kolin’e 8,1 milyar TL’lik ihale verdi

Milyarlarca liralık bir ihalede daha adres değişmedi. AKP’nin arka bahçesi olarak nitelendirilen ve 8 milyar TL’den fazla borcu olan TCDD, Kolin İnşaat’a 8,1 milyar TL’lik ihale verdi

İsmail ARI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği milyarlarca liralık bir ihale daha kamudan aldığı ihaleler bilinen Kolin İnşaat’a verildi.

AKP’nin arka bahçesi olarak nitelendirilen ve 8 milyar TL’den fazla borcu olan TCDD, “Çerkezköy-Kapıkule hattı” için, 31 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra, 2 Nisan’da ihale düzenledi.

“İstasyon binalarının inşası, yenileme işleri, güvenlik sistemlerinin tesisi, Çorlu dere ıslahı ve etkileşimli demiryolu hattının dere ıslahına uygun yapılması” için düzenlendiği açıklanan ihaleyi Kolin İnşaat aldı. TCDD ile Kolin arasında 8 milyar 184 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor. Dünya Bankası’nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Kolin 5’inci sırada yer almıştı.