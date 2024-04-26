Çorlu Tren Katliamı davasında karar: Kararlı mücadele cezaları getirdi

Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin 6 yıl sonra 20’nci duruşmada karar çıktı. Ailelerin kararlı mücadelesi sonucu 4 sanık hakkında tutuklama kararı alındı. Aileler "Üst düzey sorumlular yargılanmadığı sürece bu dava bitmeyecek" dedi.

Haber Merkezi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı. Ülkedeki cezasızlık pratiği ailelerin kararlı mücadelesi ve kamuoyu desteği ile birlikte parçalandı.

2018 yılında bugüne mücadele eden aileler 20 duruşma boyunca adalet yürüyüşleri gerçekleştirdi. Davanın peşini hiç bırakmayan ailelerin bu duruşu ile birlikte uzun zaman sonra ilk kez kamu görevlileri cezalandırıldı.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi’ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında verilen cezalar şöyle:

• Dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, dönemin TCDD Bakım Müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

• Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'ya verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü.

• Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye verilen 11 yıl hapis cezası adli sicil kaydına göre takdir indirimi uygulanarak 9 yıl 2 aya indirildi.

• TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, TCDD mühendisleri Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

• Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a verilen 11 yıl hapis cezası 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan önce 16 yıla, ardından da adli sicil indirimi uygulanarak 13 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi.

• Özkan Polat, Mümin Karasu, Nihat Aslan ve Turgut Kurt hakkında hükümle beraber tutuklama kararı verildi.

4 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme kararıyla davada yargılanan 4 sanık beraat etti. Sanıklar; Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk'un ayrı ayrı beraatlarine karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından Çorlu aileleri, avukatlar ve CHP lideri Özgür Özel açıklama yaptı.

Avukatlar, mahkemenin kararıyla ilgili, "TCDD Genel Müdürlüğü'ne gidecek basamağı çıkmış olduk. 4 TCDD yöneticisinin 'bilinçli taksirle' cezalandırılmasına karar verildi. Birinci basamak tamamlandı diyebiliriz. Dosyada etkin soruşturmayı yapmayan hakim ve savcılar ise tarihin kara sayfasına geçtiler. Türkiye tarihinde ilk kez kamu yöneticilerinin ceza almasıyla sonuçlandı. Karardan memnunuz ama yetmez. TCDD'yi bu hale getiren özelleştirme politikalarının temsilcisi yargılanmadığı sürece yargılanma eksik kalmaya devam edecek. Bu davanın avukatlarından Can Atalay tutuklu ve bugün burada eksiğiz. Bu kararın çıkmasında Can Atalay'ın kararlılığı yadsınamaz" dedi.

"RAHAT UYUSUNLAR"

Çorlu aileleri, davanın ardından şu mesajları verdi:

"Üst düzey sorumlular yargılanmadığı sürece bu dava bitmeyecektir. Bugün çocuklarımız rahat uyusun. 6 yıldır hep birlikte veriyoruz bu mücadeleyi. Önemli olan adaletin sağlanmasıydı. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu ülkede cezasızlığın bittiğine inanmak istiyoruz. Bugün verilen kararla yüreğimize biraz da olsa su serpildi. Biz İsa Apaydın'ın ve diğer bürokratların peşindeyiz. Çok büyük bir mücadelenin başlangıcındayız."

"ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL"

Özgür Özel ise başta Çağdaş Hukukçular Derneği olmak üzere davayı takip eden bütün avukatlara teşekkür etti. Özel, ilk defa bir davada kamu görevlilerine bu kadar yüksek hapis cezaları verilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

Özel, şöyle konuştu:

"Halkın gösterdiği büyük dayanışma sonucunda geri adım attıklarını görüyoruz. Mahkeme heyeti kendileri adına bir utanç değil, hukuk adına küçük ama Türkiye'deki hukuk mücadelelerinin önemi adına büyük bir adım attılar. Bölge düzeyindeki yöneticilerin ceza alması önemli bir adımdır ama yeterli değildir. Bize düşen istinaf aşamalarını dikkatlice takip etmektir. Buradaki kazanımların üst düzeylerde geri alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Son ana kadar ilk günkü öfkeyi unutmadan takip etmek önemlidir. Devlet Demiryolları'nın genel müdürleri ve tüm sorumluların yargılanması gerekmektedir ve siyasi sorumluluk asla unutulmamalıdır. Seçim öncesi hızla seferler başlasın diye kanunsuz emir verenlerin hesap verdiği günler gelmeden Çorlu için 'tam adalet' sağlandı diyemeyiz ama Çorlu hepimize umut olmuştur. Bu sonuç, direnenlerin başarısıdır. Biz birlikte mücadele ettikçe kötülük geri adım atmaya devam edecek; anneler, mağdurlar kazanacak. Bundan sonra kim hak arıyorsa yanında olalım."

DAVA ÖNCESİ YÜRÜYÜŞ

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ve 13 sanığın “taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılandığı dava öncesi salona giden aileler yürüyüş düzenledi. CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti. Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam" diye konuştu. Açıklamaların ardından, davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüş düzenlendi.

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PAMUKOVA'DA TUTUKLANAN OLMADI

Çorlu Tren Katliamı'nda ailelerin verdiği mücadele ile gelen cezalar akıllara Pamukova Tren Faciası'nı getirdi. Pamukova Tren Faciası'nda tutuklanan kamu görevlisi olmamıştı.

İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren 22 Temmuz 2004 tarihinde Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 89 kişi yaralandı.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ekspresi, 4 Haziran'da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareket sinyalini vermesinin ardından ilk seferini yapmıştı. Bilirkişi incelemesinde 80 kilometre hızla gitmeleri gerekirken 132 kilometre hız yapan makinistler ile yol tamiratlarını yapmayan ve sinyalizasyon hatası nedeniyle TCDD 8'de 4 oranında kusurlu bulunmuştu.

Kaza ile ilgili yargılama süreci 10 yıl sürdü. 7,5 yıllık zaman aşımı sonrası 20 Ocak 2012'de düşen dava, yeniden açılmış ve kararlar verilerek Yargıtay'a gönderildi.

Yargıtay'ın zaman aşımının kaldırılmasına yönelik kararına uyan Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, "taksirle demiryolu kazası tehlikesine sebebiyet verme" suçlarından yargılanan birinci makinist Fikret Karabulut'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 1.500 lira para cezası, ikinci makinist Recep Sönmez'e 1 yıl 15 gün hapis ile 150 lira para cezası verdi. Recep Sönmez'in cezası ertelendi. Aynı davanın sanığı olan tren şefi Köksal Coşkun'un beraat kararı daha önce yüksek mahkemece onanmıştı.