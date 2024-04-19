İhalelerde bile ittifak halindeler

Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için 260 milyon TL’lik ihale yapıldı. İhale Devlet Bahçeli’nin Menzil Cemaati mensubu olan Başdanışmanı Eyyup Yıldız ile AKP’nin reklamcısı Cevat Olçok’a verildi.

İsmail ARI

Bu yıl 59’uncusu düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayacak, kat edilecek bin 188 kilometrenin ardından 28 Nisan Pazar günü İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’nda sona erecek. Ancak bisiklet turunun milyonlarca liralık organizasyon ihalesi yine yandaşlara verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, bisiklet turunun KDV hariç yaklaşık 260 milyon TL’lik ihalesi Ceo Event Şirketi ile Yıldızlar Tanıtım Şirketi’nin kurduğu iş ortaklığına verildi. KAP’a yapılan açıklamada, “21-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan, 59’uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun içinde yer alan tüm hizmetlerle ilgili alım işlerine ilişkin olarak 259 milyon 900 bin TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Şirketi iş ortaklığı ile karşılıklı imzalanmıştır” denildi.

CEMAAT BAĞLANTISI

Milyonlarca liralık ihaleyi alan iş ortaklığındaki Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Şirketi’nin sahibi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız. Menzil Cemaati mensubu olan ve MHP’li belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler alan Yıldız, TRT’ye de belgesel ve programlar hazırlıyor.

Menzil’e bağlı Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) dergisine Yıldız’ın şirketinin tam sayfa ilan ve reklamlar verdiği görülüyor. Eyyup Yıldız’ın kendi internet sitesinde de özgeçmişine dair şu ifadeler yer alıyor: “Öğrencilik yıllarından itibaren fikir ve gönül dünyasını kuşatan Ülkü Ocakları’nda çeşitli kademelerde görev alan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle atandığı ‘Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’ görevini halen sürdürmektedir.”

AKP’NİN REKLAMCISI

Bisiklet turu ihalesi alan iş ortaklığında bir diğer şirket olan Ceo Event Şirketi ise iktidara yakınlığıyla bilinen Cevat Olçok’a ait. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın kurduğu T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFEST’in organizasyon işi de yine Cevat Olçok’a verilmişti

Cevat Olçok, aynı zamanda da “AKP’nin reklamcısı” olarak bilinen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde hayatını kaybeden Erol Olçok’un kardeşi. Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını bulmuş ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili olmuştu. 2002’de AKP’nin Genel Seçim Kampanyası’nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de “Durmak Yok Yola Devam”, 2011’de “Aynı Yoldan Geçmişiz Biz”, 2014’te “Bayrak”, 2015’te “Fors” filmi çalışmalarını hayata geçirdi.