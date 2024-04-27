Yaşam alanlarımızı tehdit ediyorsa karşıyız

Haber Merkezi

Mersin Toroslar’a bağlı Hamzabeyli mahallesinde, Kiska-Kom İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan ve ÇED süreci 19 Şubat’ta başlayan taşocağı projesine karşı eylem yapıldı. Mahalleliye Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da destek verdi.

Doğa savunucuları, ellerinde döviz ve pankartlarla slogan atıp, “Toprağıma, havama, suyuma dokunma. Köylerimizde taşocakları istemiyoruz” dedi. Taşocağının durdurulması için düzenlenen eyleme destek veren Yıldız, “Taşocağı, eğer üretim ve yaşam alanlarını bozuyorsa ve buradaki hayatı sona erdirecek ise biz buna karşı çıkarız. Bu mesele, Türkiye’nin, Mersin’in, Toroslar’ın meselesidir. Açlığın, gıda krizi ile karşı karşıya kalmanın meselesidir. Bu kentin yöneticileri olarak bu işe izin vermeyeceğimizi bir kez daha altını kırmızı çizgiyle çizerek beyan ediyorum. Kırsal mahallelerimiz ne gözümüzden ırak, ne de gönlümüzden ırak” ifadelerini kullandı.