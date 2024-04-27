Atalık tohum takası yarın Kadıköy’de

Haber Merkezi

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kadıköy Tohum Takas Şenliği, yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleştirilecek. Ziyaretçilere atalık tohumların hediye edileceği şenlikte, 30’dan fazla üretici ve kooperatif de stant açacak.

“Çiftçilerin yüzyıllardır ambarlarında saklayıp ertesi yıl yeniden toprakla buluşturduğu atalık tohumların korunması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için her yıl tohum takas şenlikleri” düzenlediğini ifade eden Kadıköy Belediyesi, sağlıklı ve temiz gıda üretimini teşvik etmek için Kadıköy Bostanları projesini hayata geçirdiğini de hatırlatıyor.

3. Kadıköy Tohum Takas Şenliği’nde 6 farklı başlıkta atölyeler ile uzmanların konuşmacı olduğu 'Tohumun Önemi' başlıklı bir panel de düzenlenecek.