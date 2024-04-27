Direniş nöbeti bitmeyecek

Haber Merkezi

Hakkari'nin Kavaklı köyünde 2007’den bu yana devam eden ve doğanın tahrip olmasına neden olan maden faaliyetlerine karşı yurttaşların 22 Nisan’da başlattığı eylem devam ediyor. Çevre il ve ilçelerden gelen bölge sakinleri, Sedex Resources Maden Şirketi’nin başlattığı çalışmaların durdurulmasını istedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, çukurca ilçesine ulaşımın sağlandığı karayolu üzerinde bulunan Şine Köprüsü'nde devam eden eylem 4’üncü gününe girdi. Hem Hakkari Valiliği yetkilileri hem de ilgili firma yetkilileri ile görüşmelerde bulunan köylüler taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Köylülerin bölgedeki nöbet eylemi devam ederken, jandarma ise bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 100 kişilik grubun maden sahasının bulunduğu bölgede nöbeti sürerken, bölgeye farklı ilçelerden gelen yurttaşlar da eyleme destek veriyor.

Yurttaşların talepleri şu yönde: "Marunis köyü mera alanlarında bulunan maden ocağının faaliyeti derhal durdurulsun. Maden ocağının çevreye verdiği zararlar tazmin edilsin. Köylülerin yaşam alanları eski hale getirilerek maden faaliyetinin bıraktığı tahribat ortadan kaldırsın. Bölgede yeniden ağaçlandırma yapılsın.”