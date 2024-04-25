Halk, İznik Gölü’ne sahip çıkıyor: Direnişimizi sürdüreceğiz

İznik Gölü yakınında HEKTAŞ bünyesinde kurulması planlanan tesise karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. Halkın katılımı toplantısında bir araya gelen çok sayıda bölge sakini tepkilerini dile getirdi.

HEKTAŞ Ticaret Türk A.Ş. tarafından Bursa, Orhangazi’de İznik Gölü‘ne yakın bir noktada (950 metre uzaklıkta) kurulması planlanan “Tarım ilaçları etken madde üretimi, tehlikesiz atıktan bakır sülfat üretimi ve kimyevi gübre üretim tesisi”nin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci hakkında bugün (25 Nisan) halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Halkın katılım toplantısında İznik Çevre ve Yaşam Platformu öncülüğünde bir araya gelen yurttaşlar “İznik Gölü’nü atık alanı olarak kullanmaktan vazgeçin” diyerek göle sahip çıktı.

Saat 14.00’te Örnekköy Konağı Kahvesi‘nde yapılan toplantıya yurttaşlar ellerinde “Su biterse herkes susar”, “Su yaşamdır, kirletilemez” ve “Yurttaş doğayı savunuyor” dövizleriyle katıldı.

Toplantının yapıldığı kahvenin önünde İznik Çevre ve Yaşam Platformu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada İznik'in, bu bereketli Anadolu toprağının kalbi olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

“Medeniyetler kurulmuş, ihtişamlı dönemlere ayna olmuştur bu verimli topraklar. ‘Bu göl İznik Gölüdür’ diye başlar şair şiirine. Çeşmeden kana kana içilen su İznik’te gölden içilirdi geçmiş zaman içinde. Maneviyatın aynaya yansıması, tarihin buram buram ekmek kokan halidir bu topraklar. Yarınlarımıza bırakmak üzere geçmişten bizlere emanet bırakılan en nadide eserdir İznik Gölü. Bizler bu değerlerin kaybolmaması için bir araya gelen İznik sevdalılarıyız. İznik Gölü ve doğasını kaybetmemesi için çabalayan bu kentin sakinleri olarak İznik Çevre ve Yaşam Platformu olarak bir araya geldik.”

"GÖL ARTIK S.O.S. VERİYOR"

Dünyanın iklim krizi, kimyasal kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybıyla boğuşurken, İznik Gölü’nün, Orhangazi kıyısının, gözü ranttan başka bir şey görmeyen, yağmacı ve talancı siyasi ve yöneticilerin elinde, ikinci Dilovası‘na dönüştürüldüğünün belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin beşinci büyük gölü, İznik Gölü su seviyesi minimum işletme kotu olan 83,30 m. altına düştü. Göl, artık ‘S.O.S.’ veriyor. Gölün suyunu çeken Cargill ve Gemlik Gübre fabrikalarının ardından, Varaka Kağıt Oluklu Mukavva Tesisine ÇED olumlu kararı verildi. Bu da yetmezmiş gibi HEKTAŞ kimyasal gübre, zehirli zirai ilaç ve bakır sülfat (göztaşı) üretimi için ÇED başvurusunda bulundu. Cargill ve Gemlik Gübre‘den sonra İznik Gölü’ne bir hançer daha vurulmak isteniyor."

"GÖLÜ ATIK ALANI OLARAK KULLANMAKTAN VAZGEÇİN"

Güçlü bir direnişle projenin karşısında olunacağı vurgulanan açıklamada "Bu sesleniş İznik Gölü içindir, değerlerimize, çevremize ve sahip çıkmak adına ve bizden sonraki nesillere yaşanılabilir bir İznik bırakmak hayali üzerinedir. Gelin ses verin sesimize. İznik Gölü’nü atık alanı olarak kullanmaktan vazgeçin" denildi.