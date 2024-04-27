Nükleer maceradan vazgeçin

Çernobil felaketinin yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamalarda nükleerden vazgeçilmesi için çağrılar yapıldı. Bölgeye gömülen nükleer atıklarla uzun yıllardır mücadele eden İzmir Gaziemir’de sokağa çıkıldı.

Haber Merkezi

Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden Çernobil Nükleer Santralı’nın 26 Nisan 1986’da patlaması üzerinden 38 yıl geçti. Radyoaktif maddelerin atmosfere karışarak çok büyük bir alana yayılmasına ardından çok önemli çevre ve sağlık sorunları meydana geldi. Başta Akkuyu'da inşaa sürmekte olan nükleer santrala karşı çağrılar yapıldı. Nükleer atıkların gömüldüğü İzmir Gaziemir'de ise yapıldı.

Yapılan eylemde basın açıklamasını okuyan Ege Çevre Kültür ve Kültür Platformu Eş Sözcüsü Baha Okay, "Çernobil’de olduğu gibi, bir insan hatasının, Akkuyu’da da yaşanmayacağının bir garantisi yok. Ya da Fukuşima’daki gibi basit bir soğutma sistemi arızası yüzünden binlerce insanın ölmeyeceğinin hiçbir güvencesi yok. Tüm bu gerçekler ortada iken, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çernobil’in yıldönümünde yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizde, bir Çernobil ya da Fukuşima istemiyoruz. Bir depremle çok büyük felaketlere yol açabilecek, milyonlarca insanın yaşamını etkileyebilecek olan Akkuyu Nükleer Santral projesini derhal durdurun. Zararın neresinden dönülse kardır, milyonları riske atmayın. İzmir’deki nükleer çöplüğü temizlemek için acil olarak ve şeffaf bir şekilde harekete geçin. Ne Ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde nükleer santral istemiyoruz" dedi.

Felaketin 38. yıldönümünde yapılan açıklamalar şu şekilde:

TEMA Vakfı: İğneada, Sinop ve Akkuyu’daki nükleer santral projelerinden vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Enerji üretiminde; ekosistem üzerindeki baskıların en az olacağı, temiz ve yenilenebilir enerji politikalarının tercih edilmesinin önemini bir kez daha vurguluyoruz.

İliç Doğa ve Çevre Platformu: Çernobil deki nükleer facianın üzerinden 38 yıl geçti. Santral infilak ettiğinde, devlet de Uluslararası Atom Enerji Kurulu da radyasyon sızıntısının tehlikeli boyutlarda olmadığını, gelecek nesilleri etkileyecek bir tehdit bulunmadığını söylemişti! İliç'te de aynı yalanlar tekrarlanıyor, siyanür sızıntısı yok, halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok deniliyor! Çernobil’in yarattığı kirlenmenin yüzyıllar boyunca etkisini göreceğimizi bugün biliyoruz, İliç'te yaşanan kirlenmenin de sonuçlarını kuşaklar boyunca göreceğiz! Çernobil gerçeği önümüzde, İliç'te kirlenme yoktur diyenlerin almadığı tarihsel sorumluluğu almaları için İliç'i unutturma, gerçeklerin ortaya çıkması için devlete, kurumlara baskı yap, İliç'in çıkmayan sesi ol, bu tarihsel suça ortak olma.