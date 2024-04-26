Adaların kıyıları Adalılarındır!

Haber Merkezi

İstanbul Heybeliada’da bulunan Çam Limanı Koyu’nda halkın ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak denize girdiği alanın Adalar Kaymakamlığı kararıyla halka kapatılarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmek istenmesine karşı eylem yapıldı. Çam Limanı Koyu’nda toplanan Heybeliada halkı, “Kıyılar halkındır” dedi.

ÇAM LİMANI’NDA EYLEM

Çam Limanı’nda bir araya gelen Heybeliada halkı, “Kıyılar halkındır”, “Sahiller Hepimizin” dövizleri taşıyarak yaptıkları bir açıklamayla Adalar Kaymakamlığı’nın, Çam Limanı ile ilgili Heybeliadalıların ve ada ziyaretçilerinin hak ve hukukunu çiğneyen son kararını protesto etti. Eylemde, kararın iptali istendi.

Eylemde açıklama yapan Heybeliada sakinlerinden Yazar Orhan Silier, söz konusu alanın 1924 yılı sonrasında Heybeliada Sanatoryumu’nca kullanılan bir sahil şeridi olduğunu ve Sanatoryum’un kapatılmasından sonra sahipsiz kaldığını ve adım adım büyük bölümü çeşitli yasa dışı tahsislerle halka kapatıldığını hatırlattı.

Silier, Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi işleminin bir dava ile kesin olarak iptal edilmesi sürecinde, sehven ve idari mülahazalarla dava kapsamı dışında kalmış olan bu alanın şimdi, hukuki bir boşluktan yararlanılarak, tam bir oldu-bitti ile, halka kapatılmak istendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Son yıllarda üç yangın geçiren, Adalar’ın gözbebeği Çam Limanı mevkiinin Kuzey bölümü bir sözleşme ile bir özel plaj işletmesine, Güney bölümü ise bir holdingin, arka bölümü ise Kızılay’ın kullanımına tahsis edilmişti. Bu koyda ortada kalan daracık bir alanda ise, uzun yıllardır, istisnai bir durum geçerliydi. Burada Adalar Belediyesi’ne işgaliye ödeyen ve Heybeliadalıların ücretsiz, ziyaretçilerin ise düşük bir ücretle denize girme imkanı buldukları iki küçük mekan bulunuyordu.

Adalar Kaymakamlığı’nın, Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin, Ada Halkının ve sağlık örgütlerinin tepkilerinin ardından mahkeme kararıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, eskiden Sanatoryumun kullanım alanında bulunan alanı dışarıda bırakarak Diyanet’e devrinin önünü açan kararı, Ada halkını Müftülük ile yüz yüze bırakıyor. Eylemde karardan bir an önce dönülmesi istendi.