Bakan Tekin duyurdu: Yeni müfredat ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağının yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkarılacağını bildirdi.

Taslağın bir hafta süreyle askıda kalacağını bildiren Tekin, daha sonra öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak olan yeni müfredatın önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin, "Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz. Ama uzun zamandır tartışıldığı için herkesin bence bu konuda birikimi ve hazırlığı olduğunu varsayıyorum. Bu süre içerisinde bizlerle paylaşırlarsa mutlu oluruz. Eğer yoğun bir şekilde görüş alışverişi devam ederse süreyi de uzatabilecek durumdayız. Planımız şu anda bir haftalık bir askı süresi. Bir haftanın sonunda da modeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edip uygulanmak üzere onaylamış olacağız." diye konuştu.

Müfredatla ilgili görüş ve önerilerin "http://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden paylaşılabileceği bildirildi.