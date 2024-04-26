Yeni müfredat taslağı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Taslak için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Taslak bir hafta süreyle askıda kalacak.

Müfredatla ilgili görüş ve önerilerin "http://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden paylaşılabileceği bildirildi.

Bakanlığın, yeni müfredat taslağına ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hale getirildi.

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü."

KADEMELİ OLARAK UYGULANMASI PLANLANIYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün yaptığı açıklamada, daha sonra öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak olan yeni müfredatın önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Bakan Tekin, müfredatın ne kadar süreyle askıda kalacağına ilişkin, "Planımız bir hafta. Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz. Ama uzun zamandır tartışıldığı için herkesin bence bu konuda birikimi ve hazırlığı olduğunu varsayıyorum. Bu süre içerisinde bizlerle paylaşırlarsa mutlu oluruz. Eğer yoğun bir şekilde görüş alışverişi devam ederse süreyi de uzatabilecek durumdayız. Planımız şu anda bir haftalık bir askı süresi. Bir haftanın sonunda da modeli Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edip uygulanmak üzere onaylamış olacağız." diye konuşmuştu.

Görüş ve önerilerine açılan müfredat taslağı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredatın, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf ve lise 9’uncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanması planlanıyor.