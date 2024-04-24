Seçilmiş rektör Ergüder Boğaziçi’ne alınmadı

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasının ardından okulda sular durulmuyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk kez seçimle göreve gelen eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, üniversiteye alınmadı.

Ergüder’in üniversiteye alınmamasını Prof. Dr. Mine Eder şu sözlerle duyurdu: “50 yılını Boğaziçi Üniversitesi’ne vermiş Üstün Ergüder hocamızın kampüse alınmadığını öğrendim. Yazıklar olsun! Bilmeyenler için, kendisi Boğaziçi’nin ilk seçilmiş rektörüdür. Ve herkesin fotoğrafını çektiği kampüsün ana yeşil meydanının ismi Üstün Ergüder meydanıdır.”